Премьер-министр Армении Никол Пашинян нанял американскую PR-компанию, сообщают ереванские СМИ.

Согласно условиям контракта, компания Mercury будет получать 50 000 долларов США в месяц за оказание консультационных услуг. В их рамках предусмотрено продвижение имиджа Армении как важного стратегического и геополитического партнёра США в Южном Кавказе — государства, представляющего интерес для региональных и глобальных целей Вашингтона.

Этот шаг предпринят на фоне смены администрации в США. Если прежнее руководство во главе с Джо Байденом открыто симпатизировало Еревану, то пришедший на смену Дональд Трамп сделал ставку на развитие отношений с Баку, фактически заморозив большинство соглашений, достигнутых между Вашингтоном и Ереваном при предыдущей администрации.