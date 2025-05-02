Американский лидер Дональд Трамп дипломатично подходит к таким вопросам, как введение вторичных санкций в отношении России. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

Ее задали вопрос, намерен ли Трамп вводить против России вторичные санкции. «Он снова заявил о своей готовности сделать это. Мы не отменяем никаких санкций, которые действуют в настоящее время. Президент хочет в каждом действии, которое мы предпринимаем как страна, поступать в дипломатическом ключе, очевидно, из-за приверженности этому. И в то же время он знает, что есть другая часть мира, целый земной шар, который требует внимания», — сказала она.