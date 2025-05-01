ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в связи с растущим спросом пассажиров назначило дополнительные рейсы на 9-11 мая по маршруту Баку-Агстафа-Баку. Информация приводится в сообщении ведомства.

Отмечается, что поездами Баку-Агстафа-Баку можно следовать ежедневно в обоих направлениях по традиционному графику.

«Информацию о расписании движения и билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на нашем сайте, через приложение ADY Mobile или в Контактном центре 1822, работающем 24/7″, — говорится в сообщении.