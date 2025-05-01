Помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц покинул свой пост. Об этом информирует Fox News.

При этом журналист Politico Джейк Трейлор со ссылкой на источники отметил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф — главный кандидат на пост советника американского лидера по нацбезопасности вместо Майкла Уолтца.

«Трамп планирует отстранить Уолтца, сообщили три источника. По их словам, сейчас главным кандидатом на замену является Уиткофф», — написал Трейлор в соцсети Х.

19:06 Помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц может покинуть свой пост. Информацию приводит CBS.

Напомним, что в марте Уолтц оказался в центре скандала. Он организовал групповой чат в мессенджере Signal для высших чиновников Белого дома. Участники чата обсуждали удары по хуситам в Йемене.

При этом туда же случайно был добавлен главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг, который опубликовал скриншоты переписки.

Уолтца, министра обороны Пита Хегсета и других чиновников обвинили в раскрытии секретной информации, они обвинения отвергали.