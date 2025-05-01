Общественное объединение «Общество оценщиков Азербайджана» провело исследование цен на квартиры в 11 из 12 районов столицы. Эксперты назвали самые дорогие и самые доступные улицы и проспекты по средней стоимости одного квадратного метра, сообщает Minval.

В лидерах по дороговизне — проспект Нефтяников в Сабаильском районе: здесь квадратный метр жилья в среднем стоит 9640 манатов. На другой чаше весов — улица Эмина Гулиева в Гарадагском районе, где средняя цена составляет 1496 манатов.

Вот как распределились цены по районам:

Сабаильский район:

Дорого: проспект Нефтяников — 9640 манатов

Дешево: Бадамдарское шоссе — 2417 манатов

Ясамальский район

Дорого: ул. Басти Багировой — 3635 манатов

Дешево: ул. Заура Керимова — 2060 манатов

Насиминский район

Дорого: ул. 28 Мая — 3827 манатов

Дешево: ул. Джейхуна Салимова — 2195 манатов

Хатаинский район

Дорого: проспект Ходжалы — 3199 манатов

Дешево: ул. Нахимова — 1913 манатов

Наримановский район

Дорого: ул. Гасаноглу — 3574 манатов

Дешево: ул. Наджафа Нариманова — 2414 манатов

Низаминский район

Дорого: проспект Гара Гараева — 2818 манатов

Дешево: ул. Азим Азимзаде — 2219 манатов

Сураханский район

Дорого: ул. Захида Алиева — 2113 манатов

Дешево: ул. Эльмана Гасымова — 1586 манатов

Сабунчинский район

Дорого: ул. Оскара Эфендиева — 2401 манат

Дешево: ул. Рухуллы Ахундова — 1997 манатов

Бинагадинский район

Дорого: ул. Ибрагимпаши Дадашова — 2813 манатов

Дешево: Бинагадинское шоссе — 1943 манатов

Хазарский район

Дорого: Мардакянское шоссе — 2005 манатов

Дешево: ул. Есенина — 1782 манатов

Гарадагский район

Дорого: ул. Сеймура Оруджева — 1842 манатов

Дешево: ул. Эмина Гулиева — 1496 манатов

Исследование охватило ключевые жилые зоны и показывает значительную разницу в ценах как между районами, так и внутри них.