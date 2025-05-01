Сегодня на продолжающемся в Бакинском военном суде судебном процессе был продемонстрирован видеоматериал о том, как Давид Ишханян препятствовал продвижению азербайджанских военнослужащих, стремившихся предотвратить оккупацию города Шуша.

В подготовленном армянской стороной видеоматериале говорится, что с целью остановить продвижение азербайджанских военнослужащих в направлении Ходжавенда, которые пытались не допустить оккупации города Шуша, Д. Ишханян и его отряд по приказу Монте Мелконяна перекрыли дорогу, передает Азертадж.

На видеокадрах отмечается, что 15 мая 1992 года командир отряда Армен Авакян погиб в бою, на его место был назначен Давид Ишханян.

Обвиняемый Давид Ишханян сказал, что факты, представленные в видеоматериале, не соответствуют действительности и что сам видеоматериал был снят в пропагандистских целях. По его словам, данный фильм был подготовлен в начале 2020 года на территориях Азербайджана, находившихся в свое время под оккупацией, в преддверии так называемых «парламентских и президентских выборов» самопровозглашенного режима: «Целью этого была пропаганда. В то время я ходил с тростью. Даже если бы захотел, то физически не мог бы там участвовать».

Отметим, что суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях.