Правительство Израиля обратилось к Франции с просьбой не направлять самолеты для помощи в тушении пожаров в Иерусалимских горах.

В течение сегодняшнего дня, 1 мая, ожидается прибытие в Израиль противопожарной авиации из нескольких стран. Оказание помощи в тушении лесных пожаров было согласовано накануне.

Сообщается, что Кипр направляет в Израиль вертолет Bell 412, его прибытие в Хацор ожидается около полудня. Также ожидается прибытие из Хорватии и Италии самолетов-амфибий Canadair CL-415. МИД Израиля уведомил Францию, что помощь от этой страны не требуется. Ранее Париж намеревался послать в Израиль два самолета-амфибии Canadair CL-415.

Напомним, что вчера Израиль запросил помощь у 12 стран: Азербайджана, Аргентины, Великобритании, Греции, Испании, Италии, Кипра, Португалии, Северной Македонии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.