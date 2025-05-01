Вчера с банковских карт граждан было украдено более 30 тысяч манатов.

Как сообщает МВД, 30 апреля с банковских карт отдельных граждан с использованием различных киберметодов было украдено 13 665, 5 000, 3 000, 2 498, 1 800, 1 440, 1 000, 999, 500, 350, 224, 98, 72 и 70 манатов.

МВД напоминает гражданам, что код CVV/CVC на карте, одноразовый пароль, отправленный по SMS, логины и пароли, необходимые для доступа к другим принадлежащим вам системам, а также PIN-код карты являются конфиденциальной информацией, которой нельзя делиться.