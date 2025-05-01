Президент Украины Владимир Зеленский в одном из недавних обращений заявил, что Киев выбирает «болевые точки» России, чтобы побудить Москву к переговорам. Среди таких уязвимых моментов он упомянул парад Победы 9 Мая.

«Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом — и правильно переживают. Но должны переживать, что эта война продолжается», — сказал Зеленский.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко уточнил, что у Украины «есть возможность» ударить по Красной площади, поскольку в её распоряжении есть «дальнобойное оружие».

Азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков в беседе с Minval.az рассказал, в каком контексте стоит рассматривать угрозу со стороны Киева ударить по Красной площади во время Парада Победы 9 Мая.

«Есть фактический конфликт между Киевом и Москвой в отношении перемирия. Путин предложил на четыре дня объявить его в связи с Днём Победы 9 Мая, а Киев говорит, что нет смысла тянуть и перемирие надо объявлять немедленно и на 30 дней. В этом контексте и надо рассматривать угрозу нанесения удара по Москве в день празднования 9 Мая», — считает депутат.

По словам политолога, президент России Владимир Путин хочет получить какие-то политические дивиденды в связи с празднованием 80-летия Победы, «Киев же грозится испортить ему праздник».

«Если эта угроза будет не вербальной, а риски её воплощения станут достаточно велики, думаю, что многие руководители воздержатся от участия в этом параде», — уверен эксперт, выразив надежду на то, что сторонам всё-таки удастся достигнуть какого-то соглашения между собой о более продолжительном перемирии и что 9 Мая не будет сопровождаться какими-либо военными ударами.

«Совершенно очевидно, что если Киев нанесёт удар по Москве, то, в свою очередь, конечно же, Москва нанесёт ответный удар по Киеву. Не хотелось бы этого», — заключил Мусабеков.

Другой политолог из Баку, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов сомневается в том, что Киев реализует свои угрозы.

«Переговоры сейчас между США и Украиной, а также между США и Россией находятся на таком уровне, что данную завуалированную угрозу президента Украины Владимира Зеленского можно воспринимать как часть переговорной позиции Киева на эскалацию ситуации», — считает политолог.

По словам эксперта, украинский лидер понимает, что парад 9 Мая — это очень важное мероприятие для России и демонстрирует, что в переговорах Киев — не слабая сторона.

«Не думаю, что Украина буквально реализует свои угрозы относительно парада, но, возможно, если к 9 Мая ситуация не изменится, Украина может начать атаковать иные цели недалеко от Москвы, чтобы подпортить настроение президенту России», — отметил Мамедов.