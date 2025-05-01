В Катманду состоялись первые в истории политические консультации между МИД Азербайджана и Непала.

Консультации были организованы в рамках визита в Непал правительственной делегации Азербайджана во главе с заместителем министра иностранных дел Эльнуром Мамедовым, сообщает The Kathmandu Post.

Делегацию Непала на политконсультациях возглавил секретарь МИД Амрит Бахадур Рай. Стороны выразили приверженность углублению партнерства между Непалом и Азербайджаном в ближайшие годы.

На встрече стороны обсудили общий аспект отношений Азербайджана и Непала и подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению этих связей.

На встрече также обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, включая двустороннее сотрудничество и взаимодействие на региональных и международных форумах.

«Обе стороны обсудили пути и средства дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в областях торговли и инвестиций, туризма и культуры, образования, изменения климата и чистой энергии, среди прочего», — говорится в заявлении. Стороны также обсудили создание двустороннего консультационного механизма между министерствами иностранных дел для регулярного диалога по дальнейшему укреплению связей.

В ходе своего визита в Непал Мамедов планирует встретиться с высокопоставленными лицами. Он также примет участие в круглом столе, организованном Investment Board Nepal, и выступит с лекцией о внешней политике Азербайджана в рамках отдельного мероприятия. Он планирует встретиться с президентом Рамчандрой Пауделом, премьер-министром Шармой Оли и другими непальскими официальными лицами.