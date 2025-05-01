Бакинский филиал Национального банка Ирана возобновил свою деятельность.

В филиале отметили, что с 29 апреля филиал начал выдачу кредитов и приём депозитов.

Как сообщает агентство Mehr, во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Баку, президент Азербайджана Ильхам Алиев дал согласие и распорядился возобновить работу отделения иранского Национального банка в Баку.

По данным источников, это положительное событие способствует развитию торговых отношений между двумя странами и является хорошей новостью для иранских предпринимателей в Азербайджане. Данное достижение стало одним из экономических результатов визита Пезешкиана в Баку.