В городе Джарамана, к югу от Дамаска, вспыхнули столкновения между проправительственными силами и вооруженными формированиями друзов.

Несмотря на достигнутое соглашение между лидерами друзов и представителями сирийского правительства, мятежники совершили атаки на военнослужащих в районе Ашрафия-Сахная.

На этом фоне начальник Генштаба Израиля распорядился нанести упреждающий удар по сирийским войскам. В сети появились кадры атаки на район Сахная, в результате которой один солдат погиб, несколько получили ранения.

