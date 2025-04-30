По мере ужесточения израильской блокады гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшается: у Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подошли к концу запасы лекарств, и палестинцы не могут получить даже базовую медицинскую помощь.

В заявлении БАПОР отмечается, что более половины жизненно необходимых лекарств в Газе закончились или их хватит не более чем на один месяц. Это предупреждение прозвучало на фоне продолжающихся слушаний в Международном суде ООН (МС), касающихся последствий израильских ограничений на деятельность агентства.