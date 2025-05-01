Политолог, профессор, доктор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов считает, что в противостоянии, возникшем между Индией и Пакистаном, не заинтересована ни одна из сторон.

«Сложно сказать, что будет дальше между Пакистаном и Индией. Конечно, в их истории была полномасштабная война и не одна. Стоит отметить, что Пакистан в принципе не искал конфронтации с Индией. На данный момент причина конфликта заключается в том, что террористической организацией убиты индийские туристы», — сказал эксперт в беседе с Minval.

По его словам, ни одна из сторон не стремится к эскалации.

«Я не считаю, что Пакистан воодушевился тем, что случилось в Кашмире. В свою очередь и Индия не очень желает, чтобы то, что происходит, переросло в полномасштабную войну, поскольку непонятны сами цели этого противостояния и чего могут достигнуть стороны в своей борьбе», — сказал политолог.

С другой стороны, указал Ибрагимов, Индия в одностороннем порядке вышла из соглашения, которое было подписано еще в 1960 году, касательно приграничных вод.

«Это может привести с серьезным осложнениям по обеспечению водой Пакистана, в котором ситуация сама по себе не очень простая», — добавил он.

Отвечая на вопрос о роли Китая в этом конфликте, который на фоне конкуренции с Индией уже выразил поддержку Пакистану, политолог сказал: «Сложно сказать, что Китай считает Индию конкурентом в регионе. Все-таки Китай – это глобальная сила, а Индия — идущая в рост региональная».

«В данном случае здесь о какой-то серьезной конкуренции непосредственно с геополитической точки зрения говорить трудно, поскольку нужно определить, какие именно цели имеются ввиду, чтобы они считались друг другу конкурентами. Не думаю, что есть открытая поддержка Пакистана со стороны Китая. Считаю, что здесь идет разговор о том, чтобы предотвратить возможную эскалацию, поскольку Китай не желает, чтобы имела место серьезная напряженность непосредственно у его границ, так как он все-таки имеет приграничную зону с Кашмиром», — считает эксперт.

Кроме того, Ибрагимов прокомментировал значение в данном конфликте соперничества между США и Китаем и партнерские отношения Штатов с Индией.

«Сложно сказать, потому что Индия и Китай являются частью БРИКС, даже если считать, что это расплывчатая организация… В этом смысле должен сказать, что США вряд ли станут поддерживать какую-либо из сторон. Что касается партнерства с США, то считаю, что как раз наоборот, — США довольно давний партнер Пакистана, чем Индии, если рассматривать в историческом ракурсе», — сказал он.

Говоря о перспективах урегулирования индийско-пакистанского противостояния, эксперт указал, кто мог бы взять на себя роль посредника.

«Вне всякого сомнения, есть перспективы урегулирования конфликта. Стороны могут и путем посредников решить эту проблему — скорее всего, стороны ищут, чтобы кто-то взял на себя посреднические функции и эскалация прекратилась. Посредниками могли бы стать Китай, США, Россия, а также ШОС. Либо ситуация может дойти до определенного уровня напряженности на несколько дней, а потом все затихнет. В любом случае ни Индия, ни Пакистан не ищут серьезного военного полномасштабного обострения ситуации», — уверен Ибрагимов.