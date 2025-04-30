Исполнительная власть Баку приступила к работе по созданию Центра заботы о бездомных животных, сообщили Minval в ведомстве.

Отметим, что накануне Кабинет министров учредил публичное юридическое лицо Центр заботы о бездомных животных при Исполнительной власти города Баку. Это будет не просто приют, а полноценная государственная структура, деятельность которой направлена на системное решение проблемы бездомных животных, обеспечение санитарной безопасности и формирование гуманного отношения общества к ним.

Основной целью Центра является уход за бездомными животными, регулирование их численности гуманными методами, предотвращение распространения опасных заболеваний, а также содействие в поиске новых владельцев животных. Организация реализует государственную политику в этой области, действуя в соответствии с имеющимися нормативными актами. Центр заботы о бездомных животных в Баку нацелен на выполнение широкого круга задач, направленных на гуманное и профессиональное решение проблемы безнадзорных животных в городе.

Анонсировано, что все животные, поступающие в Центр, будут получать ветеринарную помощь. Каждое из них пройдёт обязательную вакцинацию, дегельминтизацию, лечение и, при необходимости, стерилизацию. Вдобавок условия, в которых будут содержаться животные, должны будут соответствовать ветеринарным и санитарным нормам.

Электронная регистрация и контроль

Одним из ключевых направлений Центра станет создание электронной базы данных, в которую будет вноситься информация о каждом животном, попавшем в Центр. Это позволит не только отслеживать судьбу животных, но и системно контролировать популяцию бездомных животных в городе для того, чтобы предотвратить её неконтролируемый рост.

Стерилизация и эвтаназия

Для регулирования численности бездомных животных разрешено проводить их стерилизацию и кастрацию. Кроме того, в исключительных случаях будет приниматься эвтаназия как крайняя мера, когда животное страдает от неизлечимого заболевания, представляющего угрозу для других животных или людей.

Предотвращение инфекций и санитарная безопасность

Кабмин поручил Центру контролировать и обеспечивать эпидемиологическую безопасность в столице. При малейшем подозрении на распространение инфекционных заболеваний будет проводиться диагностика, лечение и, при необходимости, изоляция бездомных кошек и собак. В экстренных случаях Центр обязуется незамедлительно уведомлять санитарные органы для предупреждения распространения инфекции.

Поиск новых хозяев

Работники Центра будут уделять огромное внимание тому, чтобы найти каждому животному новый дом. Для этого планируется организовывать выставки, акции и сотрудничать с волонтёрскими организациями, чтобы как можно больше собак и кошек обрели заботливых хозяев.

Формирование гуманности

И напоследок, ожидается, что Центр будет активно вести просветительские мероприятия среди жителей города на предмет гуманного обращения с животными. Отметим, что согласно пунктам, прописанным в уставе, деятельность Центра будет финансироваться за счёт государственного бюджета, а также возможных грантов, пожертвований и других поступлений, не противоречащих целям организации.

Создание Центра заботы о бездомных животных является не первой такой инициативой. Еще до 2019 года при Исполнительной власти города Баку функционировала целая структура, которая ориентировалась, подчеркнем, на борьбу с бездомными животными. Оно так и называлось — Управление по борьбе с бездомными животными. Тогда еще технические возможности Управления были не велики. Для этой работы было выделено 12 сотрудников, четырех автомобиля, пневматическое оружие с транквилизаторами. Животных отключали, прививали, стерилизовали, затем чипировали и отпускали на волю. Позже в Баку открылся Центр заботы о бездомных собаках «Топлан».