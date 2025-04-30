Более 1000 граждан Азербайджана учатся в вузах Грузии. Об этом Minval заявил председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев, комментируя открытие новой должности в посольстве Азербайджана в Грузии.

Отметим, что накануне президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение, учредив должность советника по вопросам образования в посольстве. Многие годы азербайджанцы в Грузии в основном приобретают навыки по медицинским, техническим, гуманитарным специальностям, однако до сих пор там отсутствовал координатор по вопросам образования, сказал Бабаев.

«Я думаю, что основной задачей нового советника в области образования станет установление контакта с гражданами Азербайджана, обучающимися в учебных заведениях Грузии, решение их социальных вопросов, изучение их проблем и успехов», — отметил председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии.

Он также указал на наличие пустот в этой области. В связи с этим очень часто проблемами азербайджанских студентов приходилось заниматься диаспоре.