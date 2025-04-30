Коррупция в России на самом деле не вызывает беспокойства у властей, и обвинения в хищениях используются как инструмент репрессий против несогласных. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в своей сводке, опубликованной в соцсети X (бывший Twitter).

Как отмечается, 24 апреля 2025 года российский военный суд приговорил бывшего генерал-майора Ивана Попова, ранее командующего 58-й общевойсковой армией, к пяти годам колонии общего режима. Его обвинили в крупномасштабном мошенничестве и подделке документов при исполнении служебных обязанностей, связанных с продажей военных строительных материалов.

Попов также был лишён звания, оштрафован на 800 тысяч рублей (около 9,6 тысячи долларов), а его просьба вернуться на фронт в Украине, как сообщается, была отклонена.

По данным британской разведки, Попов был отстранён от командования 58-й армией, развёрнутой в Запорожской области, в июле 2023 года — после того, как его закрытая критика военного руководства РФ по поводу ведения войны попала в публичное пространство. В мае 2024 года его арестовали по обвинению в мошенничестве.

«Коррупция — неотъемлемая часть российской системы, где наказания чаще используются как политический инструмент, а не как способ обеспечения надлежащего управления. Кремль давно применяет обвинения в коррупции — как реальные, так и вымышленные — для устранения или наказания внутренних критиков и тех, кто вызвал недовольство более влиятельных представителей элиты», — говорится в сводке Минобороны Великобритании.

Напомним, что летом 2023 года, в период контрнаступления ВСУ на юге Украины, в российском военном командовании произошёл фактический бунт. Одним из его активных участников был Попов, который публично обвинил тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу в бездействии.