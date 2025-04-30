В рамках визита в Кувейт министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с наследным принцем шейхом Сабахом Халидом аль-Хамадом аль-Мубараком ас-Сабахом.

стороны обсудили укрепление двусторонних и многосторонних связей между Азербайджаном и Кувейтом, уделив особое внимание расширению сотрудничества в различных отраслях.

Они также подчеркнули важность полного использования существующего потенциала для сотрудничества, в частности в области экономического развития, торговли, инвестиции, энергетической безопасности и туризма. Стороны подчеркнули важную роль совместной комиссии по сотрудничеству в дальнейшем углублении отношений.

Также отмечено, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал кувейтскую сторону о ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период.