1 мая в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 9-11° тепла, днем – 16-20° тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях возможен кратковременный дождь с грозами. Местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-11° тепла, днем – 18-23° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем – 5-10° тепла.