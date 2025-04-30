Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с плодоовощным и холодильным комплексом Общества с ограниченной ответственностью «Исмиханлы» в Гусарском районе.

Министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал главу государства о деятельности комплекса.

Сообщается, что общество заложило сады с использованием новейших технологий на площади 330 гектаров в Гусаре и 30 гектаров в Агсу. В настоящее время здесь посажено 230 гектаров яблонь, 35 гектаров груш, 26 гектаров персиков, 21 гектар нектаринов и 18 гектаров вишен. Создание таких садов позволяет максимально эффективно использовать сельскохозяйственные угодья и добиться высокой производительности.

Процесс продажи и экспорта выращенных здесь фруктов продолжается круглый год. Помимо продажи на местном рынке, продукция также экспортируется в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Россию.

Для более точного и эффективного проведения агротехнических работ в садах привлечены специалисты из Турции, Италии и Испании. Здесь используется высокоэффективная технология капельного орошения, которая обеспечивает не только экологическую устойчивость, но и предотвращает потери воды. Технический парк хозяйства оснащен современным оборудованием ведущих мировых фирм.

Холодильный комплекс введен в эксплуатацию в октябре 2023 года. Комплекс состоит из холодильного склада фруктов вместимостью 8700 тонн, участка сортировки и упаковки, склада материалов, площадок готовой продукции и погрузки. Холодильный склад оборудован 29 холодильными камерами, каждая вместимостью 300 тонн.

Современное оборудование, установленное на сортировочном участке, сортирует фрукты по цвету, форме и размеру, что обеспечивает упаковку продукции в соответствии с требованиями рынка. На участке сортировки также изготавливаются упаковочные коробки с использованием оборудования с производительностью фальцевания и склеивания более тысячи штук в час.

Садоводческий и холодильный комплекс «Исмиханлы», проектная стоимость которого составляет 18 миллионов манатов, обеспечил 270 постоянных и 400 сезонных рабочих мест. На реализацию проекта Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики выделил льготный кредит в размере 3,3 миллиона манатов. Предприятие воспользовалось таможенными и налоговыми льготами при импорте оборудования.