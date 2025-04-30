Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю Дня независимости Израиля.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Государства Израиль – Дня независимости.

Высокий уровень дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Израилем является ярким выражением исторической связи наших народов, уважения и симпатии, которые они испытывают друг к другу. Отрадно видеть динамичное и всестороннее развитие азербайджано-израильских межгосударственных отношений, построенных на прочной основе взаимного доверия и поддержки.

Азербайджан придает особое значение расширению отношений с Израилем, своим близким другом и надежным партнером. Сегодня наши страны эффективно взаимодействуют в экономике, торговле, обороне, гуманитарной и других сферах. С самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу встречу с Вами в Давосе в январе этого года, наш обмен мнениями и дискуссии.

Верю, что традиционные дружественные отношения между Азербайджаном и Израилем, наше взаимовыгодное сотрудничество в ряде важных сфер и в предстоящий период будут и впредь развиваться и укрепляться в русле наших совместных усилий, в соответствии с интересами наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, а дружественному народу Израиля – мира, спокойствия и процветания», — говорится в поздравлении.