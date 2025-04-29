Президент США Дональд Трамп в интервью The Atlantic высказался о своём отношении к российскому лидеру Владимиру Путину, президенту Украины Владимиру Зеленскому и возможной позиции США в конфликте.

По словам журналистов издания, Трамп заявил, что Владимир Путин «будет в порядке» на мирных переговорах по Украине. При этом он подчеркнул: «Украина и Россия — это не наши жизни, но это может закончиться Третьей мировой войной».

На вопрос о возможности увеличения военной поддержки Украины для сохранения её территориальной целостности Трамп ответил уклончиво, отметив, что речь не обязательно должна идти об оружии: «Есть много видов оружия. Это могут быть не пули, а санкции, банковские меры или другие инструменты», — пояснил он.

Трамп также допустил, что может безоговорочно поддержать Украину, если Путин доведёт ситуацию до определённой черты, но уточнил:

«На стороне Украины — да. Но не обязательно на стороне Зеленского», — подчеркнул бывший президент, добавив, что у него были трудности в отношениях с Зеленским, ссылаясь на разногласия в Овальном кабинете.