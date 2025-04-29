Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики объявила о продаже мобильных номеров, принадлежащих компании «Azercell Telekom» ООО, на открытом аукционе.
Торги пройдут 29 мая в 10:00 в Центре имущественных услуг по адресу: город Баку, Низаминский район, улица Халил Рза Улутюрк, 20.
Для участия в аукционе претенденты должны заранее предоставить необходимые документы в Центр имущественных услуг и внести задаток на счёт Центра организации аукционов ГСВИ — не позднее чем за три банковских дня до начала торгов.
|№
|Мобильные телефонные номера
|Начальная аукционная (продажная) цена (в манатах)
|Сумма задатка (в манатах)
|1
|994101111112
|36000
|3600
|2
|994101115111
|36000
|3600
|3
|994101116111
|36000
|3600
|4
|994101117111
|36000
|3600
|5
|994101111121
|10000
|1000
|6
|994101111122
|10000
|1000
|7
|994101111131
|10000
|1000
|8
|994101111133
|10000
|1000
|9
|994101111141
|10000
|1000
|10
|994101111144
|10000
|1000
|11
|994101111151
|10000
|1000
|12
|994101111155
|10000
|1000
|13
|994101111161
|10000
|1000
|14
|994101111166
|10000
|1000
|15
|994101111212
|6000
|600
|16
|994101111221
|6000
|600
|17
|994101111222
|6000
|600
|18
|994101111313
|6000
|600
|19
|994101111331
|6000
|600
|20
|994101111333
|6000
|600
|21
|994101111414
|6000
|600
|22
|994101111441
|6000
|600
|23
|994101111444
|6000
|600
|24
|994101111515
|6000
|600
|25
|994101111551
|6000
|600
|26
|994101111555
|6000
|600
|27
|994101111661
|6000
|600
|28
|994101111666
|6000
|600
|29
|994101111717
|6000
|600
|30
|994101111777
|6000
|600
|31
|994101111888
|6000
|600
|32
|994101111616
|6000
|600
|33
|994101111771
|6000
|600
|34
|994101111818
|6000
|600
|35
|994101111881
|6000
|600
|36
|994101002200
|4000
|400
|37
|994101003300
|4000
|400
|38
|994101004400
|4000
|400
|39
|994101005500
|4000
|400
|40
|994101006600
|4000
|400
|41
|994101007700
|4000
|400
|42
|994101008800
|4000
|400
|43
|994101009900
|4000
|400