Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики объявила о продаже мобильных номеров, принадлежащих компании «Azercell Telekom» ООО, на открытом аукционе.

Торги пройдут 29 мая в 10:00 в Центре имущественных услуг по адресу: город Баку, Низаминский район, улица Халил Рза Улутюрк, 20.

Для участия в аукционе претенденты должны заранее предоставить необходимые документы в Центр имущественных услуг и внести задаток на счёт Центра организации аукционов ГСВИ — не позднее чем за три банковских дня до начала торгов.