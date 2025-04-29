Иран и Азербайджан подписали стратегическое соглашение о расширении сотрудничества в сфере связи и информационных технологий.

В ходе визита президента Ирана Масуда Пезешrиана в Азербайджан, с участием министра связи и информационных технологий Ирана Сейеда Стара Хашеми и заместителя министра, генерального директора компании «Telecommunications Infrastructure» Бехзада Акбари, было подписано стратегическое соглашение с крупнейшим азербайджанским телекоммуникационным оператором Delta Telecom, пишут иранские СМИ.

Данное соглашение, направленное на укрепление двустороннего и регионального сотрудничества в развитии телекоммуникационной инфраструктуры, в частности в области транзита данных и прокладки подводных кабелей, было подписано между Акбари и генеральным директором азербайджанской компании Delta Telecom Рамазаном Велиевым.

В рамках данного соглашения передача данных между Азербайджаном и соседними с Ираном странами, включая Афганистан, Туркменистан, Пакистан и другие соседние страны, будет осуществляться через территорию Ирана. Стороны договорились о совместных инвестициях в инфраструктурные проекты, такие как развитие подводных кабелей для усиления коммуникационных коридоров между Севером и Югом, Востоком и Западом.