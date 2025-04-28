На судебном процессе в Баку по делу главарей бывшего оккупационного режима Карабаха обвиняемый Аркадий Гукасян сообщил, что до 1990 года работал в газете «Советский Карабах», а в конце 1992 года был назначен «советником» по политическим вопросам «премьер-министра» так называемого режима.

На вопрос государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева о зверствах, совершенных против азербайджанцев во время захвата Шуши, Аркадий Гукасян ответил, что не был осведомлен об этих фактах.

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева: «Вы наградили министра обороны Армении Вазгена Саркисяна в 1999 году медалью «Герой» так называемого режима?» — Аркадий Гукасян подтвердил: «Да». Он также сообщил, что наградил Вазгена Саркисяна орденом «Золотой орел» самопровозглашенного режима.

На вопрос о цели этих награждений он ответил, что в то время безопасность так называемого режима была возложена на Армению.

Аркадий Гукасян также отметил, что позже наградил начальника Генерального штаба Армении, занимавшего эту должность во время захвата города Шуша, Гургена Далибалтаяна «Боевым орденом».

Далее на заседании была показана фотография, сделанная после оккупации Шуши, на которой был также изображен Аркадий Гукасян.

В ответ на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, обвиняемый сообщил, что эта фотография была сделана после оккупации Шуши во время поездки туда, а рядом с ним на снимке стояли Зорий Балаян и Олег Есаян.

После этого А.Гукасян отметил, что подписал «распоряжение» о награждении Вазгена Саркисяна медалью «герой» так называемого режима, и сказал: «Он был министром обороны Армении.

Он также признался, что Сейрану Оганяну, Валерию Читчяну и другим, участвовавшим в оккупации азербайджанских территорий, были вручены различные ордена и медали.

Следующее заседание суда назначено на 1 мая.