Президент Ирана Масуд Пезешкиан 28 апреля в рамках визита в Азербайджан посетил мечеть Бибиэйбат. Об этом сообщает «Азертадж».

Президента встречали председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов.

Гость был проинформирован о мечети Биби-Эйбат. Было отмечено, что эта мечеть, являющаяся самым значимым образцом исламской архитектуры в Азербайджане, была построена в XIII веке Махмудом ибн Саадом над могилой Хокюмы ханым, дочери седьмого имама Мусы аль-Казима. Поскольку она была потомком Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха), место, где находится могила Хокюмы ханым, считалось священным еще до того, как там была построена мечеть. Со строительством мечети это место стало местом поклонения для верующих.

Пезешкиану поведали, что мечеть была полностью разрушена большевиками в 1936 году в период гонений на религию в бывшем СССР. После восстановления независимости Азербайджана в стране началась реставрация мечетей. Строительство мечети Биби-Эйбат на месте разрушенной связано с именем великого лидера Гейдара Алиева, а работа по ее превращению в комплекс – с именем Президента Ильхама Алиева. Особо отмечено, что мечеть находится в центре внимания президента Фонда Гейдара Алиева, Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой.

Президент Ирана посетил святилище Хокюмы ханым, он оставил запись в книге почетных гостей.

Пезешкиан и шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде тепло побеседовали за чайным столом и обменялись памятными подарками.