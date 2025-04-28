Президент Сирии Ахмад Аш-Шараа отказался от присоединения к «соглашениям Авраама», как это сделали ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан.

На вопрос американского конгрессмена Кори Миллса о возможности нормализации отношений с Израилем Ахмад Аш-Шараа заявил, что сначала США должны прекратить вмешательство в дела Сирии, передает агентство Levant24.

«Прежде они должны прекратить вмешательство в Сирию, прекратить бомбардировки и вывести свои войска с сирийских территорий, которые они оккупировали. Только после этого мы можем обсуждать возможность подписания соглашения», — заявил президент.

Он подчеркнул, что все страны, подписавшие «соглашения Авраама», не сталкиваются с оккупацией своих земель со стороны Израиля, в отличие от Сирии.