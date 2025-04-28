Председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова направила письмо с соболезнованиями председателю Меджлиса Исламского Совета Исламской Республики Иран Багеру Галибафу.

Об этом говорится в сообщении Милли Меджлиса.

В письме Сахиба Гафарова выразила сожаления в связи с гибелью и ранениями людей в результате взрыва в порту Шахид Раджаи в иранском городе Бендер Аббас. Спикер выразила глубокие соболезнования председателю Меджлиса Исламского Совета Исламской Республики Иран, семьям и близким погибших, всему иранскому народу от своего имени и от имени депутатов парламента Азербайджана, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.