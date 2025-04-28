В настоящее время в вопросе прохождения коридоров и автомобильных дорог, коридоров Север-Юг, а также Восток-Запад между нами и Россией, Азербайджан и Иран – это в подлинном смысле слова перекресток, через который могут пролегать транспортные маршруты.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на проходящем в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме.

«Естественно, Азербайджан и Иран — это пространство для торговли, обмена научными знаниями, опытом, технологиями», — сказал президент Ирана.

«Наши университеты могут контактировать друг с другом, делиться опытом, знаниями в области науки, культуры и технологий», — отметил президент.

«Наши бизнесмены, ремесленники могут обмениваться производимой продукцией, навыками и товарами, необходимыми региону. Имеющийся в нашем регионе рынок может удовлетворить потребности всего мира. Это рынок для Азербайджана, для Ирана, Пакистана и Афганистана», — добавил Пезешкиан.

«Мы можем создать регион мира, безопасности и процветания», — отметил президент.

Заявив о готовность к сотрудничеству с президентом Ильхамом Алиевым во всех сферах, президент Масуд Пезешкиан отметил: «Иран и Азербайджан могут стать перекрестком, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг. У нас такое географическое положение, что мы можем создать эту коммуникацию».