Китай выразил поддержку усилиям Пакистана по защите территориальной целостности и суверенитета на фоне нарастающей напряжённости с Индией после атаки в Пахалгаме, призвав обе стороны проявить сдержанность, сообщает Minval.

Поддержка была озвучена министром иностранных дел Китая Ван И, который провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром для обсуждения обострившейся ситуации, возникшей после атаки в индийской части незаконно оккупированного Джамму и Кашмира.

«Как надёжный друг и всепогодный стратегический партнёр, Китай полностью понимает законные озабоченности Пакистана в сфере безопасности и поддерживает его усилия по защите суверенитета и интересов безопасности», — цитирует Ван И официальное сообщение МИД Китая.