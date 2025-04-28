Китай поддерживает усилия Азербайджана по использованию китайских платформ электронной коммерции для продвижения своей продукции на китайском рынке и готов поделиться передовым опытом в сфере платформенной экономики.

Об этом заявила посол КНР в Баку Лу Мэй на пресс-конференции 28 апреля, передает Report.

«Китай не стремится к изолированной модернизации. Мы готовы работать вместе со всеми странами, включая развивающиеся, для продвижения глобальной модернизации. В Китае работают ведущие мировые компании, такие как Huawei, Alibaba, BYD и DeepSeek. Китай готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в смежных областях, чтобы способствовать преодолению цифрового разрыва и содействовать инновационному развитию», — подчеркнула Лу Мэй.

Она также отметила, что в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пекин стороны подписали ряд документов о сотрудничестве в сферах цифровой экономики, промышленности, аэрокосмической отрасли и других направлениях. «Это привнесет больше инноваций и создаст новые возможности для прагматичного сотрудничества между нашими странами», — добавила посол.

Лу Мэй подчеркнула, что Китай поддерживает стратегию развития и возрождения, предложенную президентом Алиевым, и намерен вносить вклад в социальное развитие Азербайджана и улучшение качества жизни его граждан.