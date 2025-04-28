Центр по правам человека при Калифорнийском университете Беркли 24 апреля отменил показ фильма «Моя милая земля», рассказывающего историю 11-летнего армянского мальчика из Карабаха, который уехал в Армению после событий 2023 года.

По данным СМИ, решение было принято после обращения со стороны консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе и скоординированных действий азербайджанских студентов в Беркли. Так, консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Гасым Ширинли направил официальное письмо нескольким департаментам Беркли, включая Центр по правам человека, призывая университет отменить показ. В письме отмечается, что фильм отражает радикальную идеологическую позицию, которую придерживаются некоторые армянские группы. Также картина названа проектом, противоречащим духу закона и приемлемым стандартам.

За день до предполагаемого показа заместитель директора Центра по правам человека университета сообщил армянским студентам, что мероприятие откладывается из-за «нехватки персонала».