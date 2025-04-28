Я не чувствую себя в Азербайджане чужим, я чувствую себя так же, как в Тебризе или Ардебиле.

Об этом сказал президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Как передают иранские СМИ, Пезешкиан выразил сожаление, что не может дольше остаться в Азербайджане, так как вынужден срочно вернуться в страну в связи с событиями в Иране.

Однако Пезешкиан обещал снова приехать в Азербайджан в скором времени:

«В ближайшее время мы вновь встретимся с мои братом Ильхамом Алиевым».