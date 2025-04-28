По данным ряда израильских СМИ, турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus не вернутся в Израиль. До начала войны на Ближнем Востоке они выполняли десятки рейсов в неделю.

В конце прошлого года Pegasus и Turkish Airlines попросили оставить за ними места в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион, но в настоящий момент стало ясно, что авиакомпании не вернутся. По информации «Новости Израиля», их стоянки достанутся другим авиакомпаниям.

Кроме турецких авиаперевозчиков в Израиль не вернется и британская компания Virgin Atlantic. В понедельник, 28 апреля, она сообщила, что более не планирует рейсы из Лондона в Тель-Авив.