Сегодня Посол Украины Юрий Гусев провел продуктивную встречу с новым послом Турции в Азербайджане Биролом Акгюном.
Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Азербайджане.
На встрече были обсуждены ключевые вопросы региональной безопасности и пути углубления сотрудничества. Посол Украины выразил искреннюю благодарность Турции за поддержку Украины.
Стороны договорились о дальнейшей координации действий и взаимной помощи.
Посол пожелал новоназначенному коллеге успехов на новой ответственной должности.