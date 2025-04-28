Сегодня Посол Украины Юрий Гусев провел продуктивную встречу с новым послом Турции в Азербайджане Биролом Акгюном.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Азербайджане.

На встрече были обсуждены ключевые вопросы региональной безопасности и пути углубления сотрудничества. Посол Украины выразил искреннюю благодарность Турции за поддержку Украины.

Стороны договорились о дальнейшей координации действий и взаимной помощи.

Посол пожелал новоназначенному коллеге успехов на новой ответственной должности.