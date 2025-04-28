Заместитель руководителя политического отдела администрации президента Ирана Мехди Санаи заявил, что визит иранского президента Масуда Пешкиана в Баку из-за необходимости его личного контроля за ситуацией с трагедией в Бендер-Аббасе, будет интенсивным и займет один день.

«Визит президента Пезешкиана в Баку из-за необходимости его личного контроля за инцидентом на причале «Шахед Раджаи» пройдет в сжатом формате и займет один день. В программе — официальные встречи, подписание документов, участие в совместном бизнес-форуме, встречи с иранцами, проживающими в Азербайджане, а также переговоры с предпринимателями и главами приграничных с Азербайджаном регионов», — написал Санаи в своем аккаунте на платформе Х.