После того, как дождевая вода затопила поселок Шаган, Объединенная служба водоснабжения крупных городов приступила к прокладке дренажной системы в населенном пункте. Кроме того, улицы поселка Бина продолжают осушать от скопившейся там воды. Об этом сообщили в самой коммунальной службе.

Для устранения проблем, возникающих на различных территориях в период интенсивных осадков, Объединенная служба водоснабжения крупных городов работает в усиленном режиме. В частности, сотрудники районных водоканальных управлений регулярно проводят работы по отводу накопившейся воды с территорий, очистке и восстановлению работоспособности дождевых и канализационных коллекторов.

Однако в некоторых районах столицы отсутствует дренажная система для отвода сточных, дождевых и грунтовых вод. В результате, во время сильных осадков, на улицах и во дворах таких районов неизбежно скапливается вода. В будущем эта вода не только будет отводиться, но также будет повторно использована.

Отметим, что в Генплане города Баку, который действителен до 2040 года, предусмотрены разделение трубопроводов для ливневой и бытовых стоков, организация сбора и вторичного использования дождевой воды. Согласно проекту, дождевая вода с различных поверхностей будет направляться по трубам центральной системы и собираться в подземные резервуары. Затем дождевая вода будет фильтроваться, стерилизоваться и направляться для использования в производственных помещениях и для орошения.

Объединённой службой водоснабжения крупных городов разработан проект дренажной системы в поселке Шаган Хазарского района, которая находится на стадии строительства. К настоящему времени завершена прокладка водонапорного трубопровода диаметром 160 миллиметров в 700 погонных метров. Проложен самотечный канализационный трубопровод протяженностью 785 метров. Кроме того, установлено 20 скважин.

Между тем в результате выпавших осадков потопленными оказались жилые участки на территории поселка Бина и завода «Бакавтомат». Там из-за отсутствия водоотводов и канализационных сетей под водой оказались целые улицы. Сейчас на местах работники коммунальных служб продолжают откачивать воду спецтехникой.

Главный инженер Управления водоснабжения Хазарского района Эмиль Аббасов сообщил, что после дождей в поселке Шаган пришлось установить погружной насос, чтобы осушить новый жилой массив. Следует отметить, что Объединенной службой был подготовлен соответствующий проект для создания системы канализации, где нет.