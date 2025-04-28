Россия при необходимости тоже может оказать КНДР военную помощь в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Пхеньяном и Москвой.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«У нас же действует наш договор, и, по этому договору, стороны, собственно, обязались при необходимости оказывать значительную помощь друг другу», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что участие северокорейских военных в операции по освобождению Курской области показало эффективность договора двух стран.