На прошлой неделе генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу совершил визиты в Армению, Грузию и Азербайджан. Целью поездки стало изучение перспектив взаимодействия между ОБСЕ и тремя южно-кавказскими странами в нынешний непростой период, когда регион, с одной стороны, стоит на пороге нового этапа своего развития, а с другой стороны — сталкивается с рисками и угрозами, связанными с глобальной напряжённостью.

Синирлиоглу начал своё южно-кавказское турне с Армении, где встретился с премьер-министром Николом Пашиняном и главой МИД этой страны Араратом Мирзояном. В ходе бесед стороны обсудили соглашение о мире между Арменией и Азербайджаном и перспективы миростроительства в регионе.

При этом в официальной информации не упоминалось, чтобы стороны касались судьбы Минской группы ОБСЕ, на роспуске которой настаивает Азербайджан. Зато говорилось, что «в контексте разблокирования региональных коммуникаций был подчеркнут огромный потенциал Южного Кавказа как уникального перекрёстка и необходимость срочного использования транзитных возможностей». То есть армянская сторона предпочла сделать акцент на проблематике разблокирования транспортного сообщения в регионе и содействии ОБСЕ в вопросе, связанном с открытием границ Армении с Азербайджаном и Турцией. Сообщается также, что Арарат Мирзоян и Феридун Синирлиоглу обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией.

После своего визита в Армению генеральный секретарь ОБСЕ посещал также Грузию. Эта страна активно взаимодействует с ОБСЕ, особенно в рамках Женевских международных переговоров по урегулированию конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Во время своего посещения Тбилиси Синирлиоглу подчёркивал важность сохранения стабильности в регионе и готовность ОБСЕ содействовать укреплению безопасности Грузии.

Однако внешние силы, стремящиеся оказать давление на грузинское руководство из-за его отказа следовать рекомендациям руководства Евросоюза и отдельных европейских стран в отношении внутриполитической повестки, стараются использовать механизмы ОБСЕ в своих целях, что приводит к осложнению диалога между Грузией и этой структурой. Так, в начале 2025 года 38 стран ОБСЕ активировали Венский механизм в отношении Грузии, выразив обеспокоенность по поводу задержаний мирных протестующих и давления на СМИ. Кроме того, планы визита президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пии Каумы в Тбилиси вызвали критику со стороны оппозиции и бывшего президента Саломе Зурабишвили, что привело к его отложению.

Азербайджан стал последним пунктом южно-кавказского турне генсека ОБСЕ. Известно, что Азербайджан стал членом ОБСЕ (тогда — СБСЕ) 30 января 1992 года, что в целом ознаменовало начало его участия в европейских структурах безопасности. С тех пор страна активно взаимодействует с организацией, особенно в контексте урегулирования конфликта в Карабахе через Минскую группу ОБСЕ. Однако все эти годы подтвердили тщетность попыток решения конфликта исключительно мирными средствами в формате ОБСЕ, да ещё при содействии Минской группы, которая своей деятельностью лишь затягивала решение конфликта. После 44-дневной войны и фактического поражения Армении Баку заявил, что Минская группа утратила свою актуальность, и акцентирует внимание на двусторонних переговорах с Арменией. Азербайджанская сторона также требует роспуска этой структуры в качестве условия для подписания мирного договора с Арменией. Данный вопрос также находится в центре обсуждений с руководством ОБСЕ.

Следует отметить, что периодически деятельность Азербайджана в ОБСЕ осложняется действиями сил, выступающих с антиазербайджанских позиций и использующих Парламентскую ассамблею ОБСЕ (ПА ОБСЕ) в качестве средства давления на политику Баку. Эта напряжённость проявляется в дипломатических конфликтах, критике избирательных процессов и вынужденных ограничениях для международных наблюдателей от ОБСЕ.

В частности, в феврале 2024 года азербайджанская сторона отказала во въезде в страну швейцарскому политику Нику Гуггеру, прибывшему в составе наблюдательской миссии ОБСЕ. Гуггер ранее занимал откровенно проармянскую позицию, выступая с армянскими нарративами по проблематике окончательного решения конфликта между Азербайджаном и Арменией.

А в ноябре 2023 года азербайджанская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПА ОБСЕ, проходившей в Ереване. Причиной стала обеспокоенность враждебной атмосферой и антиазербайджанской пропагандой в Армении. В официальном письме делегация выразила протест против инцидента с неуважением к флагу Азербайджана во время международного спортивного мероприятия и последующего освобождения виновного, которого в Армении провозгласили «национальным героем».

Несмотря на существующие проблемы, Азербайджан продолжает сотрудничество с ОБСЕ в ряде направлений, включая вопросы безопасности и разминирования территорий.

В мае 2023 года в Баку прошла совместная конференция Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Милли Меджлиса Азербайджана, посвящённая устойчивому экономическому росту и взаимосвязанности в регионе. Кроме того, в феврале 2025 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов уже обсуждал с генеральным секретарём ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу перспективы сотрудничества, включая вопросы региональной безопасности и мирного процесса с Арменией.

В ходе своей встречи с Феридуном Синирлиоглу президент Азербайджана Ильхам Алиев, в отличие от армянского премьера, подчеркнул, что давно настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ, которая потерпела полный крах в урегулировании прошлого армяно-азербайджанского конфликта, и все связанные с ней институты. Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан полностью обеспечил свою территориальную целостность и суверенитет военным и политическим путём, тем самым обеспечено утверждение на Южном Кавказе норм и принципов Хельсинкского заключительного акта, международного права. Таким образом, и в отношениях между Баку и ОБСЕ наступает новая глава, когда темы, связанные с урегулированием конфликта, должны уступить место темам, связанным с сотрудничеством в других сферах.

О том, будет ли окончательно подведена черта под прошлым и как будет услышан месседж Баку руководством ОБСЕ, можно будет почувствовать в ближайшие месяцы. Равно как и о результатах южно-кавказского турне можно будет окончательно судить лишь по прошествии некоторого времени.