Бывший министр науки и инноваций Испании Кристина Гармендиа (с апреля 2008 по декабрь 2011 года), являющаяся президентом компании Satlantis, которая предоставляет услуги в космическом секторе, в частности разработке инновационных решений для наблюдения за планетой, обвиняется в коррупционном скандале.

Как сообщает Minval, в открытом доступе можно найти информацию о том, что компания основана в 2014 году в США на базе Флоридского университета, хотя в 2018 году корпорация перенесла свою штаб-квартиру в Научный парк Лейоа в Стране Басков, где продолжает разрабатывать передовые технологии для наблюдения за Землей и Вселенной с помощью малоразмерных спутников.

Один из таких спутников был продан правительству Армении в рамках его первой спутниковой программы. Информация, предоставленная Europa Press в июне 2022 года, гласит, что Satlantis объявила о подписании контракта с Арменией на спутник Urdaneta-Armsat1 с целью предоставления Еревану полной системы наблюдения. В частности, его предполагаемыми областями применения были обеспечение безопасности границ, борьба со стихийными бедствиями и геологические исследования.

Однако вскоре после запуска возникли сомнения относительно спутника, получившего в Армении название ARMSAT-1. Хотя срок его эксплуатации оценивался в четыре года, власти страны усомнились в пригодности испанского спутника. По данным международных СМИ, проект не оправдал ожиданий. Сомнения зародились и в Министерстве обороны Армении.

По сообщениям армянских СМИ, министр высокотехнологичной промышленности Мхитар Айрапетян после запуска заверил, что спутник находится в рабочем состоянии и регулярно делает снимки, однако он не стал публиковать высококачественные фотографии, сделанные им, ограничившись размытыми снимками, что вызвало вопросы о возможностях спутника.

В конце прошлого года Генеральная прокуратура Армении подтвердила, что Антикоррупционный комитет страны начал расследование финансовых нарушений, связанных с проектом ARMSAT-1, хотя никаких подробностей предоставлено не было, сославшись на соображения национальной безопасности.

Примечательно, что проект армянского спутника был разработан под руководством Ваагна Хачатуряна, который в то время возглавлял Министерство высокотехнологичной промышленности, а ныне является президентом Армении. Пока неизвестно, допрашивали ли Хачатуряна в Генпрокуратуре Армении в ходе расследования, но его отдел по связям с общественностью воздерживается от комментариев по делу.

Между тем, по открытым источникам можно заметить, что компания Satlantis завершила 2024 год с чистой прибылью в размере 5,3 млн евро, что в 3 раза больше, чем в 2023 году. Валовая операционная прибыль выросла более чем на 100%, достигнув 8,3 млн евро, а портфель заказов превысил 40 млн евро.

В своем заявлении компания подчеркнула, что эти цифры означают, что Satlantis побила свой рекорд роста и стала «самой прибыльной новой космической компанией в мире».