Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Ирана в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица.

Его сопровождают первый вице-президент Мохаммад Реза Ариф, заместитель главы Канцелярии Верховного лидера Ирана по международным делам Мохсен Коми и группа правительственных чиновников.

Как сообщает IRNA, перед вылетом в Баку Пезешкиан сказал, что существуют хорошие возможности, условия и потенциал для сотрудничества с Азербайджаном. Он отметил, что стороны обсудят вопросы торговли, науки, экономики и транзитных коридоров между Ираном, Азербайджаном и Россией.

Он добавил, что в рамках этой поездки иранские предприниматели, промышленники и ученые проведут переговоры со своими партнерами в Азербайджане, и стороны приложат усилия для расширения взаимодействия.

«Иран и Азербайджан имеют глубокие исторические и культурные связи, и я надеюсь, что эти визиты будут способствовать развитию и прогрессу нашей страны во всех сферах, а также позволят нам обмениваться опытом. Мы надеемся, что в ходе этого визита сможем обменяться опытом и осуществить совместные инвестиции в сфере торговли и экономики. Мы уже инвестировали в совместные транзитные коридоры и надеемся, что эти связи и дружественные отношения приведут к росту и развитию обеих стран», — сказал президент Ирана.