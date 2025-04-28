Президент России Владимир Путин выразил благодарность КНДР, ее лидеру Ким Чен Ыну и подразделениям Корейской народной армии за помощь в освобождении Курской области.

Об этом говорится в заявлении главы российского государства, передает пресс-служба Кремля.

«Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», — говорится в заявлении.

По словам российского президента, Северная Корея действовала, исходя из чувства солидарности и справедливости.

«Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», — подчеркнул Путин.