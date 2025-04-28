За последние 2 дня с карт граждан украдено более 12 тысяч манатов.

Как сообщает пресс-служба МВД, 26 и 27 апреля с банковских карт отдельных граждан с использованием различных киберметодов было украдено 2500, 2170, 2000, 927, 497, 416, 415, 320, 312, 165, 160, 140, 79, 78, 71, 52, 50, 49 и 20 манатов.

Министерство призвало граждан не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, такую ​​как CVV/CVC-код карты, одноразовый пароль, отправленный по SMS, логины и пароли, необходимые для доступа к системам, а также PIN-код карты.