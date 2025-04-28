В Баку проходит учредительная конференция Платформы НПО Глобального Юга с участием влиятельных руководителей и представителей гражданского общества из 116 стран, объединяющих около 80% населения мира. Этот масштабный форум охватывает регионы Азии, Африки, Латинской Америки и Океании и считается важным событием для гражданского общества Глобального Юга.

Инициатором создания платформы осенью 2024 года в рамках COP29 выступил Национальный Форум НПО Азербайджана. Инициатива получила широкий международный отклик, и в результате Коалиция НПО COP29 поручила азербайджанскому Форуму приступить к учреждению Платформы. Впервые инициатива азербайджанских НПО получила такую глобальную поддержку.

Создание Платформы в Баку стало очередным подтверждением роли страны как моста между Глобальным Севером и Югом.

Платформа призвана способствовать выдвижению единой позиции на международной арене, в том числе в ООН, координировать действия стран Глобального Юга в борьбе с бедностью, последствиями изменения климата, цифровым неравенством, торговой несправедливостью и другими вызовами, а также поддерживать сотрудничество между странами Юга.

Конференция проходит в Бакинском Конгресс-центре и продлится два дня. В рамках мероприятия выступят представители ведущих НПО мира, пройдут глобальные дискуссии, будет подчеркнута актуальность «Бандунгских принципов», принятых 70 лет назад в Индонезии, направленных на укрепление суверенитета стран, развитие равенства и мирного сотрудничества.