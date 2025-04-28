Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

«Был продолжен продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, существенно активизировавшегося в последнее время. Основное внимание было уделено тематике украинского кризиса», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Лавров и Рубио в ходе разговора подчеркнули важность консолидации предпосылок для начала мирного диалога по Украине. Также главы внешнеполитических ведомств обсудили другие международные вопросы, отметили в пресс-службе.