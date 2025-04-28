Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи в Риме 26 апреля попросил у него оружие.

Трамп не уточнил, выполнялись ли запросы Украины в период его президентства, передает ТАСС.

«Он сказал мне, что ему нужно больше оружия, но он уже говорит об этом на протяжении трех лет», — отметил президент США.

Трамп отметил, что Зеленский показался американскому лидеру Дональду Трампу в ходе встречи в Ватикане более спокойным и готовым к сделке.

«Я думаю, встреча прошла хорошо… Посмотрим, что будет дальше… Я вижу, что он (Зеленский. — ред.) стал спокойнее. Я думаю, он понимает картину», — сказал глава Белого дома.