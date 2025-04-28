После длительной процедуры Генеральный секретариат Интерпола единогласным решением признал розыск гражданина Франции Александра Беналлы обоснованным и в апреле 2025 года включил его в международный розыск с «красным уведомлением», а также разослал уведомления всем государствам-членам.

Как сообщает Minval.az, решение было принято на основании запроса, поданного в 2024 году в связи с уголовным делом, расследуемым Службой государственной безопасности Азербайджана.

Бывший глава Службы охраны президента Франции Александр Беналла и вице-президент французской компании SAUR с миллиардным оборотом Анасс Дерраз (в настоящее время находится в Азербайджане, привлечен к ответственности) обвиняются в получении взяток в крупных размерах и совершении других преступных деяний в обмен на снятие в 2018 году международных санкций с активов российского миллиардера азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова.

Ранее в зарубежной и местной прессе были опубликованы статьи по этому делу, в которых говорилось, что французские чиновники требовали взятку у Фархада Ахмедова, обещая взамен, что его роскошная яхта «Луна» будет освобождена из-под международного ареста, а сам он будет защищен от санкций.

Согласно информации, Ф. Ахмадов перевел часть взятки в размере миллионов долларов на счет Анасса Дерраза в «AL HILAL BANK» и на счет Александра Беналлы в «BANK OF AFRICA UNITED KINGDOM PLC SC PAR».

А. Дерраз, который неизвестным образом оказался в руках следствия, в Азербайджане привлечен к ответственности и ему запрещен выезд из страны, а в Интерпол подано заявление об объявлении А. Беналлы в международный розыск.

Тот факт, что Интерпол объявил бывшего главу Службы безопасности президента Франции А. Беналлу в международный розыск на самом серьезном правовом основании – «красном уведомлении», свидетельствует о том, что у Службы государственной безопасности есть неопровержимые и достоверные доказательства. «Красное уведомление» подразумевает арест человека в стране его нахождения и его экстрадицию в страну, объявившую лицо в розыск. Известно, что в настоящее время А. Беналла находится в процессе экстрадиции в третьей стране.

Ожидается, что в ближайшее время начнется открытый судебный процесс по уголовному делу в отношении А.Дерраза, содержащегося в Баку, и выявившиеся доказательства международной коррупции создадут дополнительные скандалы.