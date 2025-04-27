Специалисты по чтению по губам сообщили, что президента США Дональд Трамп сказал лидеру Франции Эмманюэлю Макрону, что ему не место на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. На кадрах видно, как президент США отводит французского коллегу в сторону и делает ему резкое предупреждение.

«Дональд протягивает руки к обоим и подтягивает их к себе. Он говорит Макрону: «Ты здесь не на своем месте, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, тебе не следует быть здесь», – рассказала специалист по чтению по губам Никола Хиклинг, передает The Sun.

Отмечается, что Зеленский кивнул в знак согласия, а один из присутствующих обеспокоенно повернул голову, услышав их разговор.

В Сети также обращают внимание на то, что Макрон, который подошел к обоим, не пожал руку Трампу.

