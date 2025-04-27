Президент России Владимир Путин велел направить в Иран несколько самолетов МЧС для помощи с тушением пожара в торговом порту Шахид Раджаи. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Исламской Республике в телеграм-канале.

«Посольство сообщает, что в ответ на обращение иранских партнеров президентом России Владимиром Путиным принято решение о срочном направлении в Иран нескольких бортов МЧС России, укомплектованных опытными профессионалами для помощи в тушении пожара в порту Шахид Раджаи», — отмечается в сообщении.

МЧС отмечает, что по поручению президента в иранский город Бендер-Аббас направлены два борта: самолет-амфибия Бе-200ЧС и Ил-76.

