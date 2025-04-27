На перекрестке улицы Абдуррагима бека Ахвердиева и проспекта Гусейна Джавида в Ясамальском районе города Баку ограничено движение транспорта из-за ремонтных работ.

Информация приводится в сообщении Госагентства автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что старый слой асфальта уже снят с проезжей части, в настоящее время ведутся работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия. В Агентстве также призвали водителей воспользоваться альтернативными маршрутами.

Ремонтные работы планируется завершить к вечеру этого дня.

Сообщается, что в связи с ремонтными работами в Ясамальском районе Баку изменены схемы движения семи автобусных маршрутов, уточняет Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Согласно информации, в течение всего дня движение автобусов маршрутов №№ 3, 6, 10, 14, 17, 18 и 96 будут организованы через проспекты Иншаатчилар и Матбуат, улицы Шафаата Мехтиева, Бахтияра Вахабзаде, Айны Султановой и Микаила Мушфига.